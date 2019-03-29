Международные соревнования по зимнему плаванию стартовали в Карелии

Команда правительства республики не осталась в стороне от соревнований по зимнему плаванию.



Вчера в Петрозаводске в прорубь бросались замгубернатора по внутренней политике В. Любарский, вице-премьер по экономике Д. Родионов, депутат А. Лопаткина и мн. др. руководители. 26 марта чиновники активно тренировались, чтобы не упасть в лед лицом, а видео тренировки было выложено в соцсети. На записи можно было увидеть бывшего министра спорта А. Воронова. Глава региона А. Парфенчиков также принял бы участие в зимнем плавании, но он находится в отпуске.



5-й этап Кубка мира по зимнему плаванию включает Открытый чемпионат России. Он проходит в акватории Онежского озера. В заплывах принимают участие 300 спортсменов из 13 стран, большинство которых из российских регионов, что объясняется их участием в чемпионате России.



Из зарегистрированных участников самой возрастной стала 93-летняя А. Семенова, представляющая клуба зимнего плавания "Виктория" (Петрозаводск). Самый юный пловец - 12-летние П. Прокофьев (Петрозаводск) и И. Абдулов (Казахстан).



Соревнования завершатся 31 марта. Они проходят в 13 возрастных категориях. Заплывы осуществляются на дистанциях 25 - 200 м.