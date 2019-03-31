Архиепископ благословил движение ГТО в Коми
Владыка Питирим благословил движение ГТО в республике, призвав взрослую часть граждан Коми прививать любовь к физкультуре и спорту молодежи до 30 лет.
Региональный оператор ГТО Коми Н. Жоголева встретилась с архиепископом Коми-Зырянским и Сыктывкарским Питиримом, обсудив пятилетние движение ГТО в республике. Церковный представитель благословил ГТО в Коми, поделившись своим опытом и спортивными достижениями.
5 лет назад российский президент В. Путин подписал указ, согласно которому, в России возродили движение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В регионах начались мероприятия по продвижению ГТО в массы, и за прошедшие годы охватить деятельностью движения удалось более 50 тыс. человек только в Коми.
Питирим отметил нежелание людей 30 - 45 лет интересоваться ГТО, хотя именно эти граждане должны стать примером молодежи. Сам священнослужитель выполняет нормы ГТО постоянно и предлагает провести соревнования по выполнения норм ГТО на кубок архиепископа.
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