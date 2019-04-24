25 млн руб. выделит Segezha Group на обновление Дворца спорта в Сегеже
Компания Segezha Group приводит в порядок Дворец спорта в Сегеже. Объект находится в собственности местного ЦБК.
Компания собирается сделать устаревший спортивный объект современным Центром физической культуры. На эти цели выделено 25 млн руб., которые пойдут на капитальный ремонт и обновление инфраструктуры. В первую очередь будут полностью заменены входы, отремонтированы ступени, площадки у входа, установлены опоры и фонари на улице, заменены стеклянные фасады. Также ремонт сделают в фойе дворца, где заменят систему освещения на энергосберегающую. В раздевалках заменят сантехнику, кафельную плитку. Также планируется переоборудование помещений бывшего кафе под фитнес-зал. Это позволит разгрузить тенистый зал, куда кроме теннисистов приходят заниматься гимнасты, поклонники фитнес-аэробики.
В бассейн установят современную систему нагрева воды, поэтому он больше не будет зависеть от отключений горячей воды в городе. Детский бассейн полностью застеклят матовым внешним контуром.
В настоящий момент в спортивном зале заменены узлы учета теплоэнергии, отремонтирована ветхая стена по всей длине здания.
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