25 млн руб. выделит Segezha Group на обновление Дворца спорта в Сегеже

Республика Карелия >> Спорт >> 24.04.2019

Компания Segezha Group приводит в порядок Дворец спорта в Сегеже. Объект находится в собственности местного ЦБК.

Компания собирается сделать устаревший спортивный объект современным Центром физической культуры. На эти цели выделено 25 млн руб., которые пойдут на капитальный ремонт и обновление инфраструктуры. В первую очередь будут полностью заменены входы, отремонтированы ступени, площадки у входа, установлены опоры и фонари на улице, заменены стеклянные фасады. Также ремонт сделают в фойе дворца, где заменят систему освещения на энергосберегающую. В раздевалках заменят сантехнику, кафельную плитку. Также планируется переоборудование помещений бывшего кафе под фитнес-зал. Это позволит разгрузить тенистый зал, куда кроме теннисистов приходят заниматься гимнасты, поклонники фитнес-аэробики.

В бассейн установят современную систему нагрева воды, поэтому он больше не будет зависеть от отключений горячей воды в городе. Детский бассейн полностью застеклят матовым внешним контуром.

В настоящий момент в спортивном зале заменены узлы учета теплоэнергии, отремонтирована ветхая стена по всей длине здания.





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