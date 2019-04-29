7 мая в Архангельске состоятся "Старты на воде"
В Архангельске пройдут соревнования на воде для детей-инвалидов, подростков в трудной жизненной ситуации. Спортивное мероприятие стартует 7 мая под названием "Старты на воде". Об этом сообщил председатель организации инвалидов с потерей слуха С. Зверев.
Состязания проводятся ежегодно в бассейне САФУ. В этом году они посвящены 74-й годовщине Победы в ВОв. В рамках масштабного мероприятия соревноваться будут команды Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района. Организаторы соревнования - студенты кафедры спортивных дисциплин Высшей школы педагогики и физкультуры.
Дети будут иметь возможность показать, на что они способны, завоевать награды и получить стимул к дальнейшему совершенствованию в спорте и обществе. Это послужит примером остальным детям и подросткам, которые пока равнодушны к спорту.
Проект организован в рамках госпрограммы по патриотическому воспитанию, развитию физкультуры, туризма, спорта, повышению эффективности молодежной политики в регионе (2014 - 2020 гг.).
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