Как делать ставки на любимую команду

На любом ресурсе, посвященном беттингу, вы найдете рекомендацию не делать ставки на любимую команду. В этом есть здравое зерно. Ведь болельщик почти всегда пристрастен и необъективен, но, как гласит известная пословица: не надо грести всех под одну гребенку. Ставки на любимую команду могут приносить прибыль, как и любые другие, но стоит соблюдать несколько правил.



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