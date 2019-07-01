Как делать ставки на любимую команду
На любом ресурсе, посвященном беттингу, вы найдете рекомендацию не делать ставки на любимую команду. В этом есть здравое зерно. Ведь болельщик почти всегда пристрастен и необъективен, но, как гласит известная пословица: не надо грести всех под одну гребенку. Ставки на любимую команду могут приносить прибыль, как и любые другие, но стоит соблюдать несколько правил.
Выберите четкую стратегию
Если у вас не получается до конца абстрагироваться от ситуации, то стоит выработать специальную стратегию для таких случаев. Например, вы можете сделать ставку только на матчи с аутсайдерами, результат которых легко предсказать, а сама игра не обладает таким нервом, как встречи с командами из верхушки таблицы. Или наоборот. Дополнительно подогревать интерес к главным играм сезона. При этом здесь можно сыграть на психологии от противного - поставить на соперника. Если ваша команда одолеет заклятого врага - вы и так получите заряд положительных эмоций, а если проиграет - на ваш счет капнет выигрыш. Вариантов для стратегий множество, важно выбрать тот, который подойдет именно вам и будет эффективен.
Не забывайте про подготовку к пари
Даже к матчу любимой команды стоит готовиться. Беттинг и боление далеко не всегда идут рука об руку. Разгоряченный поклонник клуба может упустить важную статистическую деталь в пылу эмоций, поэтому всегда важно следить за послематчевой аналитикой, протоколами и статистическими выкладками. Особенно важно ответственно подходить к ставкам на футбол в лайве. В режиме реального времени у беттера есть буквально несколько секунд, чтобы принять верное решение и успеть поставить по самым высоким коэффициентами, поэтому подготовка выходит на первый план.
Играйте в удовольствие
Не забывайте, что беттинг это в первую очередь азартное развлечение, а не источник дохода. Такой подход позволит вам сэкономить нервы и получить максимальное удовольствие от процесса. Если вы чувствуете, что пари стали отнимать много вашей энергии, а в ответ вы получаете только негатив, то стоит сделать паузу. Возможно, переключиться на другой вид спорта или вовсе отдохнуть от ставок на спорт. Каждый случай индивидуален. Не забывайте анализировать не только футбольный клуб, но и собственное состояние. Обязательно ведите статистику собственных ставок, чтобы понимать уровень успешности всего предприятия.
Отталкивайтесь от прогнозов
Очевидно, что лучше болельщика его команду знает мало кто, но иногда бывает полезно взглянуть на игру свежим взглядом. Прогнозы на спорт могут стать прекрасным подспорьем для ваших ставок. Иногда эксперты и журналисты подмечают такие детали, о которых вспомнит не каждый любитель. Пользуйтесь бесплатными прогнозами, которые размещают в открытом доступе. Отслеживайте статистику прогнозиста и делайте свой выбор.
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