Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»

БК 1xBet и ФК «Барселона» подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет и рассчитан до 30 июня 2024 года.



Футбольный клуб «Барселона» и 1xBet подписали спонсорское соглашение, по которому одна из ведущих букмекерских компаний мира стала новым глобальным партнером каталонского клуба. Договор о сотрудничестве рассчитан на 5 лет и будет действовать до 30 июня 2024 года.



В «Барселоне» рассматривают соглашение, которое вступило в силу 1 июля, как часть глобальной стратегии по поиску наилучших партнеров. Клуб полагает, что сделка с 1xBet поможет действующим чемпионам Испании сохранить лидерские позиции не только в результатах команды, но и с точки зрения маркетинга и спортивного спонсорства.



Соглашение предусматривает сотрудничество «Барселоны» и 1xBet в разных областях, на поле и вне его, уделяя особое внимание диджитал-активностям. 1xBet также сможет привлекать футболистов клуба для продвижения своих промоматериалов и маркетинговых компаний.



БК 1xBet – ведущая международная игровая и технологическая компания с более чем 12-летним опытом работы в своей отрасли и офисами в Европе, Азии и Латинской Америке. Ранее компания заключила соглашения с рядом известных партнеров, в том числе испанской Ла Лигой, итальянской Серией А и английским футбольным клубом «Тоттенхэм».



Стороны уверены в том, что сотрудничество будет эффективным, учитывая потенциал обоих брендов.



Хосеп Понт, член правления ФК «Барселона» и глава коммерческого департамента клуба



«Мы убеждены, что соглашение с 1xBet поможет нам продолжать расти как на поле, так и за его пределами. Эта сделка укрепит нашу глобальную стратегию расширения, и мы уверены, что она поможет нам общаться с новыми поклонниками спорта по всему миру».





Алекс Саммерс, представитель 1xBet

Про 1xBet

«Мы очень довольны, что заключили соглашение с одним из сильнейших клубов мира. Уверены, что нам есть что предложить болельщикам «Барселоны». Надеемся на плодотворное сотрудничество. Слоган «Барселоны» – «Больше чем клуб», мы надеемся, что за следующие 5 лет фанаты команды увидят, что 1xBet – больше, чем букмекер».БК 1xBet – ведущая международная игровая и технологическая компания с более чем 12-летним опытом работы в своей отрасли. Это одна из самых быстроразвивающихся компаний в беттинг-индустрии, в офисах которой в Европе, Азии и Латинской Америке работает более 5000 специалистов.1xBet предлагает своим клиентам наибольшее количество событий в линии и до матча, и в лайв-режиме. Компания также располагает внушительным ассортиментом онлайн-слотов и других игр, предоставляя клиентам широчайший выбор развлечений. Ориентированная на диджитал-бизнес, БК 1xBet сотрудничает с более чем 250 платежными системами и осуществляет круглосуточную поддержку клиентов на 30 языках.https://1xbet.com/