В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа

Республика Коми >> Спорт >> 06.03.2017

В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа. Соревнования впервые проводились в новом бассейне "Орбита". В финальный день пловцы Коми пополнили копилку 5 золотыми медалями, а по итогам турнира сборная республики завоевала 20 золотых наград. В 2016 г. "золота" было на 5 медалей больше. Сборная Коми в общекомандном зачете стала первой: пловцы завоевали 71 медаль, среди которых 26 - "серебро" и 25 - "бронза".

В последний день на кону были 18 комплектов наград. Триумфом для республиканских пловцов закончился заплыв на 800 м вольным стилем. Весь пьедестал оказался заполнен местными пловцами (В. Быков, Р. Михайленко, Д. Юферицин). На этой же дистанции среди юниоров Б. Гупало взял "бронзу".

Равных пловцам Коми не было и в эстафетах 4х100 м комплексным плаванием. Женский заплыв выиграли Е. Булохова, А. Иваненко, Ю. Сноз, С. Щурова.

Две мужские команды из Коми выявляли лучших в эстафете. Первой стала четверка Н. Зуев, Н. Пищулин, О. Тихобаев, Н. Миронов, второй – Н. Леонтьев, Н. Михайлин, Д. Ануфриев, З. Полькин. Третье место досталось сборной Ленинградской области.

Новобранец местной команды О. Тихобаев выиграл заплыв на 50 м вольным стилем. Н. Михайлин взял "серебро" на 200 м комплексным плаванием. По итогам заплыва Р. Михайленко из Коми получил "бронзу".

Справка. В столице Коми чемпионат проводится четвертый раз. В чемпионате принимали участие 190 спортсменов из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Калининградской, Псковской и Вологодской областей, а также представители Коми. От РК на соревнованиях был представлен 81 пловец.

Участники сражались на 30 дистанциях. По итогам стартов сформируют команду Коми для чемпионата России и первенства России по плаванию.





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