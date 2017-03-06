В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа. Соревнования впервые проводились в новом бассейне "Орбита". В финальный день пловцы Коми пополнили копилку 5 золотыми медалями, а по итогам турнира сборная республики завоевала 20 золотых наград. В 2016 г. "золота" было на 5 медалей больше. Сборная Коми в общекомандном зачете стала первой: пловцы завоевали 71 медаль, среди которых 26 - "серебро" и 25 - "бронза".



В последний день на кону были 18 комплектов наград. Триумфом для республиканских пловцов закончился заплыв на 800 м вольным стилем. Весь пьедестал оказался заполнен местными пловцами (В. Быков, Р. Михайленко, Д. Юферицин). На этой же дистанции среди юниоров Б. Гупало взял "бронзу".



Равных пловцам Коми не было и в эстафетах 4х100 м комплексным плаванием. Женский заплыв выиграли Е. Булохова, А. Иваненко, Ю. Сноз, С. Щурова.



Две мужские команды из Коми выявляли лучших в эстафете. Первой стала четверка Н. Зуев, Н. Пищулин, О. Тихобаев, Н. Миронов, второй – Н. Леонтьев, Н. Михайлин, Д. Ануфриев, З. Полькин. Третье место досталось сборной Ленинградской области.



Новобранец местной команды О. Тихобаев выиграл заплыв на 50 м вольным стилем. Н. Михайлин взял "серебро" на 200 м комплексным плаванием. По итогам заплыва Р. Михайленко из Коми получил "бронзу".



Справка. В столице Коми чемпионат проводится четвертый раз. В чемпионате принимали участие 190 спортсменов из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Калининградской, Псковской и Вологодской областей, а также представители Коми. От РК на соревнованиях был представлен 81 пловец.



Участники сражались на 30 дистанциях. По итогам стартов сформируют команду Коми для чемпионата России и первенства России по плаванию.