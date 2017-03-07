В Заполярном построили закрытый хоккейный корт за 35 млн руб.

Мурманская область >> Спорт >> 07.03.2017

В Заполярном прошло торжественное открытие хоккейного корта. Закрытая хоккейная площадка была построена по инициативе местных жителей при финансовой поддержке компании "Норникель".

На открытии присутствовали гендиректор Кольской ГМК И. Рышкель, первый замгубернатора Мурманской области А. Тюкавин, глава Печенгского района А. Морозов и приглашенный гость – хоккеист и многократный чемпион СССР С. Гимаев.

Благодаря "Норникелю" и Кольской ГМК сбылась мечта жителей Заполярного, и Печенгского района в частности. Проект помогали осуществлять многие люди и организации. Проект обошелся "Норникелю" в 35 млн руб.

Корт построен с соблюдением требований качества и безопасности. В нем есть зрительские трибуны, отапливаемые раздевалки, работает ледовозаливочная машина.

Хоккейный корт был открыт официально после традиционного перерезания красной ленты А. Тюкавиным, И. Рышкелем и С. Гимаевым. После этого зрители смогли увидеть на нем первый хоккейный матч, в котором сразились команды Киркенеса и Заполярного. Победа досталась хозяевам, которые выиграли со счётом 8:4. После хоккея Гимаев провел мастер-класс для юных спортсменов. Он отметил, что теперь больше детей смогут заниматься спортом. Если раньше дети не имели возможности заниматься хоккеем, то теперь она появились, и ею нельзя не воспользоваться. Возможно, именно на этом корте появятся новые профессиональные хоккеисты, которые поддержат славу российского хоккея.

Открытие катка даст возможность привлекать к занятиям спортом детей круглый год, а у хоккейных команд Никеля и Заполярного появились новая площадка и благоприятные условия для подготовки к турниру Баренц-лиги – важному элементу развития приграничного сотрудничества с государствами Баренц-региона.






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