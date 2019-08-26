День Республики Коми в Усинске отметили появлением новой спортплощадки
Открыл тренажерный комплекс Н. Якимов, руководитель управления физкультуры и спорта горадминистрации Усинска, а обучающий мастер-класс провел тренер по пауэрлифтингу И. Петухов. Активное участие в первых испытаниях на тренажерах приняли дети.
Так, в день Коми в Усинске появилась новая площадка, установленная в рамках проекта "Народный бюджет".
Появление спортобъекта стало настоящим праздником. Здесь собрались взрослые и дети, все делали физзарядку с котом Шонди (с коми языка это имя переводится как "солнце"), потом участвовали в мастер-классе, на котором каждый смог ощутить себя спортсменом, почерпнуть много полезной информации, задать интересующие вопросы тренеру.
В городе на этом останавливаться не собираются, поэтому стоит ждать открытия новых спортивных объектов. Этот, открытый в честь 98-летия республики, стал особенным, поскольку оказался самым масштабным в городе на открытом воздухе, а также объединил редкие для улиц тренажеры. Теперь здесь заниматься спортом смогут все желающие.
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