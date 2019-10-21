Поморские спортсмены готовятся к Спартакиаде народов Севера России

Спартакиада народов Севера РФ пройдет по 15 видам спорта (автоспорт, баскетбол, бокс, плавание, гиревой спорт, волейбол, мини-футбол, дзюдо, пулевая стрельба, греко-римская борьба, хоккей, тхэквондо, художественная гимнастика, шахматы, киокусинкай каратэ). Пришлось в этом году отказаться от лыжных гонок, поскольку в Воркуте выпало слишком мало снега. Их заменят соревнования по стриболу.



XXI спартакиада "Заполярные игры" соберет представителей 28 городов России. Всего участников будет около 1 тыс.



Масштабное событие затронет все городские спортобъекты: спортзал "Шахтер", спорткомплексы "Локомотив" и "Арктика", УСЗК "Олимп", шахматный клуб, спортзалы ДК шахтеров, Дворца творчества молодежи, базу отдыха "Заречное" с новой зимней трассой для картинга.



На соревнованиях разыграют 1,4 тыс. комплектов наград. Главный трофей "Заполярных игр" – 3 командных кубка (один получит победитель Спартакиады народов Севера). Весь фонд наград куплен компанией "Воркутауголь" в рамках партнерства с горадминистрацией Воркуты.