В 2021 г. столица Коми примет чемпионат мира по хоккею с мячом

К чемпионату Сыктывкар власти намерены благоустроить. Здесь отремонтируют площадку перед стадионом, приведут в порядок дороги.



Приоритетом в благоустройстве является ремонт площади у стадиона. Работы выполнят в 2020 г. по программе "Формирование комфортной городской среды". Документация готова, экспертиза стоимости состоится в январе 2020 г., а по предварительным подсчетам работы обойдутся в 70 млн руб. Проект предусматривает замену асфальта, установку малых архитектурных форм, освещение, озеленение, строительство лестницы от ул. К. Маркса к стадиону.



Также должен быть благоустроен сквер перед зданием на ул. Интернациональная, 108, мемориал борцам за советскую власть в Кируле у Свято-Вознесенского храма.



Ремонт улиц также продолжится. В следующем году в порядок приведут 20 участков. Изменить облик Сыктывкара поможет и реставрация фасадов зданий в центре. Под действие программы попадают 11 домов.



К сожалению, никаких изменений в остальных районах города не будет, поскольку там гости чемпионата вряд ли появятся.