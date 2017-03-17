В Кандалакше открылся бассейн-долгострой

В Кандалакше открылся бассейн, который строили с 2010 г. Сдать объект собирались в 2013 г., но постоянные проблемы, то с финансированием, то с подрядчиком, сделали из спортивного объекта долгострой. За время строительства успело вырасти целое поколение пловцов.



Первый раз работа встала в 2012 г., когда обнаружились грунтовые воды, затопившие стройплощадку. Проект бассейна в срочном порядке начали менять с учетом включения системы отвода воды. После этого подрядчик начал срывать сроки сдачи бассейна, постоянно откладывая их на более поздний период. В 2014 г. договор с ним расторгли и заключили с "Лидерстройтрансом", обещавшим сдать объект в конце 2015 г. В итоге к этой дате бассейн не был подключен к центральному теплоснабжению и не был построен коллектор. Финансовых проблем новый подрядчик не испытывал, но свою миссию все равно не выполнил. В итоге, строительство затянулось на долгих 7 лет. Теперь бассейн полностью готов, а о важности его открытия говорит тот факт, что по этому случаю в Кандалакшу прибыл вице-губернатор Мурманской области Е. Никора.



Здание бассейна на первом этаже имеет буфет, гардероб, медицинский кабинет, технические и административные офисы. Второй этаж – это бассейн, разборные трибуны на 60 мест, два помоста для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также перед плаванием можно разогреться в тренажерном зале. Отдельное помещение - это раздевалки с душевыми кабинами, комната для дежурной медсестры и тренеров. Бассейн сможет в одну смену принимать 40 человек, а тренажерный зал - 14. Площадь здания – около 1913 кв. м.



В день открытия состоялись первые соревнования школьников Кандалакши, которые определили лучших в эстафете на воде.



Объект передан во владение города.



