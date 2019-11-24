880 жителей Егорьевска присоединились к программе "Активное долголетие"

Проект "Активное долголетие" направлен на поддержание здоровья и бодрости духа людей преклонного возраста. С возрастом тело становится менее подвижным, поэтому человек больше времени старается проводить в сидячем и лежачем положении. Но движение – это жизнь, поэтому для полноценной жизни нужно быть активным. Пенсионеры это понимают, поэтому с каждым днем почитателей здорового образа жизни становится больше. К проекту "Активное долголетие" уже присоединились более 800 егорьевцев.



Участниками программы могут стать женщины от 55 и мужчины от 60 лет, которые хотят продлить здоровую старость. Они посещают в Егорьевске экскурсии, плавают в бассейне, занимаются скандинавской ходьбой, танцами, курсами компьютерной грамотности. Некоторые открыли для себя гимнастику цигун, другие предпочитают заниматься традиционной лечебной гимнастикой. Также для пенсионеров организовываются развлекательные мероприятия, в числе которых танцы. Это дает им возможность чувствовать себя в центре событий.



Присоединиться к программе можно на любом этапе.