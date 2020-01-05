В Вельске пройдут ледовые автогонки

Ледовые автогонки проводятся в Вельске ежегодно. В этом году им исполняется 10 лет.



Автогонки на Кубок главы Вельского района стартуют сегодня и продлятся до 9 января. Мероприятие обычно собирает до 4 тыс. зрителей и владельцев железных коней со всех уголков России. На старт выйдут 40 автогонщиков из Владимирской, Архангельской, Ярославской, Орловской областей, Коми. Это юниоры, мужчины и женщины. Они будут соревноваться в 3-х классах: шип 1,5 мм, шип 4,5 мм, шип 4,5 мм (автомобили с задним приводом). Сначала откатают программу пилоты на шипе 1,5 мм шипе, затем автомобили с более зубастыми покрышками.



Соревнования проводит спортклуб "Экстрим-Вельск". Один из важнейших вопросов - подготовка трассы, которая залита, выровнена, вопреки капризам погоды в декабре.



Туристско-информационный центр района подготовил турпрограмму "В Вельск за адреналином", в рамках которой будут организованы экскурсии, встречи с пилотами.



Напомним, что в 2019 г. трасса "Ледовая миля" получила аккредитацию Автофедерации России, а Вельск - право организовывать соревнования всероссийского уровня. 18 февраля город примет ледовые автогонки Кубка России.