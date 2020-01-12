150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре
За выход на общероссийский этап борются 150 юных гимнасток Северо-Западного федерального округа. Они приехали в Сыктывкар на первенство, которое проводится на площадке УСК "Орбита".
Девочки выступают в индивидуальных зачетах и групповых упражнениях. В первенстве участвуют гимнастки 2004-2008 года рождения, приехавшие из Вологодской, Псковской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Мурманской областей, Карелии и Коми. Спортсменки соревнуются в категориях: кандидаты в мастера спорта, первый взрослый разряд.
На открытии соревнований министр физкультуры и спорта РК Н. Бережной выразил уверенность в том, что организаторы провели хорошую работу. Он пожелал успехов в групповых и индивидуальных упражнениях и отметил, что гимнастика - очень красивый вид спорта и очень сложный. О. Кукулина, президент местной федерации художественной гимнастики, отметила, что первенство стало первым крупным стартом в 2020 г.
Сейчас проходят командные соревнования. По их итогам определят 20 лучших, которые 13 января разыграют медали в индивидуальном зачете.
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