8 февраля в Архангельске пройдет День зимних видов спорта

Архангельская область >> Спорт >> 06.02.2020

Спортивный праздник, который начнется в 11:00 8 февраля, будет посвящен 6-летию проведения зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи.

В центре Архангельска соберутся любители здорового образа жизни, которые постараются привлечь внимание общественности к занятиям физкультурой и спортом. В большей степени мероприятие направлено на привлечение детей и подростков, хотя у праздника есть и другая цель - отметить шестую годовщину сочинской Олимпиады и отдать дань уважения спортсменам, принимавшим в ней участие и завоевавшим для России медали.

Мероприятия охватят людей всех возрастов. Программа праздника включает соревнования по виндсерфингу, сноукайтингу, турнир по хоккею в валенках, мастер-классы по юкигассен, сноуборду, беговым лыжам, беговелолыжам для маленьких, семейный эстафеты, катание на собачьих упряжках и встречи со спортсменами. Все участники соревнований получат дипломы и призы от спонсоров и организаторов. Не останутся без памятных подарков и юные участники мастер-классов.





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