В лыжном комплексе им. Р. Сметаниной стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

На соревнования по лыжным гонкам приехали 150 перспективных спортсменов, ведущих борьбу на этапе Континентального Кубка Восточной Европы.



Сейчас под Выльгортом собрались лыжники из 24 регионов России и ближнего зарубежья. Они ведут борьбу за призы в гонке свободным стилем. Женщины уже прошли 10 км, мужчины - 15 км в условиях небольшого мороза.



Татарстанский лыжник А. Николаев занял перовое место, И. Кириллов из Ханты-Мансийского округа - второе и М. Соснин из Хабаровского края - третье.



Местный лыжник Е. Вокуев (лидер рейтинга Кубка Восточной Европы), стал только четвертым. С. Волженцев пришел к финишу пятым, А. Виценко – 25, хотя занимает вторую строчку рейтинга ККВЕ.



У женщин лучшей стала М. Черноусова из Сахалина, второй пришла ее землячка В. Калинина, третьей – А. Перевозчикова из ХМАО.



Текущий лидер зачета среди женщин Е. Шаповалова в гонке свободным стилем пришла шестой. Лыжницы сборной Коми были представлены 12 дамами, лучшей из которых стала Н. Зюзева (11 место). Ведущие лыжницы Коми А. Власова, В. Мелина и Д. Абоносимова не принимали участие в гонке.