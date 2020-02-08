В лыжном комплексе им. Р. Сметаниной стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Республика Коми >> Спорт >> 08.02.2020

На соревнования по лыжным гонкам приехали 150 перспективных спортсменов, ведущих борьбу на этапе Континентального Кубка Восточной Европы.

Сейчас под Выльгортом собрались лыжники из 24 регионов России и ближнего зарубежья. Они ведут борьбу за призы в гонке свободным стилем. Женщины уже прошли 10 км, мужчины - 15 км в условиях небольшого мороза.

Татарстанский лыжник А. Николаев занял перовое место, И. Кириллов из Ханты-Мансийского округа - второе и М. Соснин из Хабаровского края - третье.

Местный лыжник Е. Вокуев (лидер рейтинга Кубка Восточной Европы), стал только четвертым. С. Волженцев пришел к финишу пятым, А. Виценко – 25, хотя занимает вторую строчку рейтинга ККВЕ.

У женщин лучшей стала М. Черноусова из Сахалина, второй пришла ее землячка В. Калинина, третьей – А. Перевозчикова из ХМАО.

Текущий лидер зачета среди женщин Е. Шаповалова в гонке свободным стилем пришла шестой. Лыжницы сборной Коми были представлены 12 дамами, лучшей из которых стала Н. Зюзева (11 место). Ведущие лыжницы Коми А. Власова, В. Мелина и Д. Абоносимова не принимали участие в гонке.





Рекомендуем по теме:

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

41 спортсмен принял участие в первенстве по лыжным гонкам в Нарьян-Маре

С Всемирной универсиады в Красноярске А. Терентьев привез первую золотую медаль для НАО

Харовский марафон собрал 250 лыжников

В Коми проходит XVI республиканский сельский спортивный фестиваль

В Коми завершился Кубок по кроссу и лыжероллерам


Журнал Edge опубликовал статью о Кировске

В Мурманске прошел "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт"

В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Азино777 и его привлекательные особенности

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета