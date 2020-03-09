Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

В. Караван и Г. Литвинов победили в чемпионате и первенстве станы по у-шу в категории от 18 лет. Оба продемонстрировали хорошие навыки владения кунг-фу на соревнованиях в Москве. Данный комплекс проходит парно с использованием оружия.



В чемпионате РФ принимали участие 700 спортсменов в разных весовых и возрастных категориях из 40 регионов России, поэтому стать чемпионами была задача не из легких.



В. Караван занимается с 5 лет. Ему 18 лет, а его напарнику Г. Литвинову 30. Литвинов начал заниматься в 2014 г. Они вместе начали готовиться соревнованиям в августе прошлого года, прошли городской отбор, потом региональный и окружной.



Вологодские ушуистки Т. Серякова и Р. Бульдина заняли 5-е место в возрасте от 15 до 17 лет. В. Филатова выиграла "серебро" за таолу с палкой, "бронзу" за таолу с алебардой. Волгожанин О. Роголев занял 4-е место за шаолиньский кулак.



Сейчас спортсмены готовятся к европейскому чемпионату по у-шу, который пройдет в июне. У них есть шанс показать себя в Европе и завоевать медали.