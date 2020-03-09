Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу

Вологодская область >> Спорт >> 09.03.2020

В. Караван и Г. Литвинов победили в чемпионате и первенстве станы по у-шу в категории от 18 лет. Оба продемонстрировали хорошие навыки владения кунг-фу на соревнованиях в Москве. Данный комплекс проходит парно с использованием оружия.

В чемпионате РФ принимали участие 700 спортсменов в разных весовых и возрастных категориях из 40 регионов России, поэтому стать чемпионами была задача не из легких. 

В. Караван занимается с 5 лет. Ему 18 лет, а его напарнику Г. Литвинову 30. Литвинов начал заниматься в 2014 г.  Они вместе начали готовиться  соревнованиям в августе прошлого года, прошли городской отбор, потом региональный и окружной.

Вологодские ушуистки Т. Серякова и Р. Бульдина заняли 5-е место в возрасте от 15 до 17 лет. В. Филатова выиграла "серебро" за таолу с палкой, "бронзу" за таолу с алебардой. Волгожанин О. Роголев занял 4-е место за шаолиньский кулак.

Сейчас спортсмены готовятся к европейскому чемпионату по у-шу, который пройдет в июне. У них есть шанс показать себя в Европе и завоевать медали. 





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