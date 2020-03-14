В Архангельске стартовало первенство СЗФО по настольному теннису

Архангельская область >> Спорт >> 14.03.2020

В столице Поморья на площадке "Норд Арена" проходит первенство Северо-Западного округа по настольному теннису среди молодежи до 16 лет. На нем собрались спортсмены из Ленинградской, Вологодской, Мурманской,  Калининградской областей, Коми, Карелии. Эти регионы Северо-Запада всегда имели давние традиции в настольном теннисе, поддерживаемые органами власти.

Теннисисты Архангельской области демонстрируют высокий уровень подготовки, а сборная региона является одной из лучших на Северо-Западе. Особенно велики шансы на медали у девушек.

Глава агентства по спорту А. Багрецов отметил, что соревнования пользуются популярностью у подростков, дают возможность проявить себя в играх с соперниками из других регионов, что положительно влияет на подготовку.

Состязания проходят в личном и командном зачетах, в парах. В первый день соревновались сборные, а среди девушек ключевая борьба развернулась между местными и командой Ленинградской области. Среди юниоров в финал попали сборные Калининградской и Ленинградской областей.

По результатам соревнования будет сформирована сборная округа, которая отправится на первенство России. 





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