В сыктывкарском СК "Реново" прошел VI Открытый Кубок Коми по бодибилдингу

Республика Коми >> Спорт >> 12.04.2017

В сыктывкарском СК "Реново" прошел VI Открытый Кубок Коми по бодибилдингу. Не него приехало около ста спортсменов - представителей 8 регионов страны. Участники могли стать победителями в 12 категорий.

Представители Кировской области показали лучший результат. В категории мастеров кубок завоевал А. Стародворский, который пришел в бодибилдинг в 44 года. Бывшему учителю физкультуры сейчас 46, и к нему пришла первая победа. Он доказал, что для того чтобы начать заниматься спортом и чего-то в нем добиться, не обязательно быть юным. Спортом заниматься никогда не поздно.

Андрей доволен результатом. К турниру готовиться начал в прошлом сезоне, для того, чтобы подойти к оптимальной форме нужно трудиться часто и много. Следующим соревнованием, в котором он планирует принять участие, станет Чемпионат России в Краснодаре, который состоится уже через две недели. Конкуренция там будет гораздо выше, но приложив все усилия можно оказаться в числе лучших.

В категории пляжного бодибилдинга победу праздновал А. Подлевских, в фитнес-бикини отличилась К. Гарьянова, которая в каких-либо соревнованиях принимала участие первый раз. Еще несколько кировчан получили призы в категории бодифитнес, бодибилдинг среди мужчин до 90 кг, "Юниоры".

Оценивали достижения участников в построении своего тела судьи - кировские спортсмены Н. Жижина и Р. Хабибулин. Они отметили высокий уровень проведения соревнований и высокий уровень подготовки спортсменов. Но особенно соревнования понравились зрителям, среди которых было много начинающих спортсменов, которые только ставят перед собой задачи построения красивого тела. Особей восторг у мужской части аудитории вызвали девушки в бикини, чьи фигур как будто сошли со страниц глянцевых журналов.







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