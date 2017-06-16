Трофи-рейд "Сумрак" собрал в Вологодской области 50 участников

В деревне Стризнево под Вологдой состоялись ежегодные 12-часовые гонки на внедорожниках и квадроциклах. 50 машин месили грязь, преодолевали лужи и лесные тропы, овраги в тяжелейших условиях.



Участники были разделены на категории, соответствующие техсостоянию автомобилей. Наиболее простые оказались в "Туризме" и "ТР-0", сильные попали в "ТР-1", 2, 3 и "АТВ". Квадроциклы составили отдельную категорию.



В соревнованиях могли принимать участие как профессиональные экстремалы, так и любители, только стартовать им пришлось из разных мест. Трассу организаторы готовили 6 месяцев. Все автомобили отслеживались во время гонки по GPS-треку, и за нарушение маршрута следовала дисквалификация. Самым сложным оказалось не просто пройти трудную трассу, но и сделать фотографии в назначенных точках. По итогам гонки у каждого участника должно было их быть 80 штук.



В текущем году гонки проходили в немного измененном формате, и новшеством были именно фотографии. Каждая фототочка была по-своему сложной, поэтому экипажу предстало самостоятельно принимать решение – не брать высоту или идти до конца.



В трофи-рейде принимали участие вологжане, представители Ленинградской и Ярославской областей. До конца трассы добрались не все. Многие машины не уложились в установленное время, многие в дороге поломались. Победу в категории "Туризм" одержал экипаж "511" (М. Вострухин, К. Талалов, У. Иванова). В "ТР-0" победили В. Евшутин и С. Хабеев из Вологды. Призерами "ТР-1" стали череповчане Алексей и Дмитрий Жировы. В "ТР-2" выиграл экипаж "222" (Д. Капустин, Р. Рухлов). Среди квадроциклистов стали лучшими В. Кустов и С. Попов из Ярославля.



Напомним, что трофи-рейд "Сумрак" - отборочный этап Кубка ДОСААФ РФ.