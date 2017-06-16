Трофи-рейд "Сумрак" собрал в Вологодской области 50 участников

Вологодская область >> Спорт >> 16.06.2017

В деревне Стризнево под Вологдой состоялись ежегодные 12-часовые гонки на внедорожниках и квадроциклах. 50 машин месили грязь, преодолевали лужи и лесные тропы, овраги в тяжелейших условиях.

Участники были разделены на категории, соответствующие техсостоянию автомобилей. Наиболее простые оказались в "Туризме" и "ТР-0", сильные попали в "ТР-1", 2, 3 и "АТВ". Квадроциклы составили отдельную категорию.

В соревнованиях могли принимать участие как профессиональные экстремалы, так и любители, только стартовать им пришлось из разных мест. Трассу организаторы готовили 6 месяцев. Все автомобили отслеживались во время гонки по GPS-треку, и за нарушение маршрута следовала дисквалификация. Самым сложным оказалось не просто пройти трудную трассу, но и сделать фотографии в назначенных точках. По итогам гонки у каждого участника должно было их быть 80 штук.

В текущем году гонки проходили в немного измененном формате, и новшеством были именно фотографии. Каждая фототочка была по-своему сложной, поэтому экипажу предстало самостоятельно принимать решение – не брать высоту или идти до конца.

В трофи-рейде принимали участие вологжане, представители Ленинградской и Ярославской областей. До конца трассы добрались не все. Многие машины не уложились в установленное время, многие в дороге поломались. Победу в категории "Туризм" одержал экипаж "511" (М. Вострухин, К. Талалов, У. Иванова). В "ТР-0" победили В. Евшутин и С. Хабеев из Вологды. Призерами "ТР-1" стали череповчане Алексей и Дмитрий Жировы. В "ТР-2" выиграл экипаж "222" (Д. Капустин, Р. Рухлов). Среди квадроциклистов стали лучшими В. Кустов и С. Попов из Ярославля.

Напомним, что трофи-рейд "Сумрак" - отборочный этап Кубка ДОСААФ РФ.





Рекомендуем по теме:

В Череповце прошли ледовые автогонки

395 пройдут участники приключенческой гонки Red Fox Adventure Race XVI powered by Polartec в Карелии

Лыжные гонки "Северное сияние" стартуют 7 апреля в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре готовятся к гонкам на снегоходах

Финал Кубка главы Коми по ледовым гонкам на треке "СуперШип-2017" состоялся в Сыктывкаре

Марафон Праздника Севера в Мурманске собрал около 1 тыс. участников


Жители Вологды массово отравились продуктами, купленными в супермаркетах "Макси"

Металлические двери от завода "Лидер-Дверь"

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Голова ледохода на реке Печоре дошла до столицы НАО Нарьян-Мара

Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Сезон весенней охоты начался в НАО

10 правил для новичков, начинающих делать ставки
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета