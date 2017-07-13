В с. Несь с августа начнет работать ФОК

В ближайшее время новый спорткомплекс откроет свои двери жителям с. Несь. Это одно из самых отдаленных ФОК в НАО. Первое время он будет работать в тестовом режиме, о чем сообщила глава Канинского сельсовета Г. Варницына. Официально спорткомплекс откроют в августе. До этого момента он также будет работать, и в процессе эксплуатации руководство будет фиксировать недочеты, устранять их, чтобы к официальному открытию все проблемы были решены.



ФОК в с. Несь - один из долгостроев Заполярного района. Его строительство постоянно испытывало недостаток финансирования, поэтому сроки сдачи постоянно переносились. Заказчиком ФОК выступил муниципальный район. Возобновление возведения спортивного сооружения субсидировалось из региональной казны.



Началось строительство в сентябре 2011 г, а подрядчиком была компания "Стройдетальсервис", выигравшая тендер. По контракту физкультурно-оздоровительный комплекс должны были построить за год и сдать в ноябре 2012 г., стоимость спортобъекта оценивалась в 51 млн руб. Но здание было готово только в 2015 г, после чего последовал длительный период устранения недочетов, а здание передали в региональную собственность. Теперь оно будет поддерживаться материально из казны Ненецкого округа.



Спортсооружение с универсальным залом для игр построено по стандартному типовому проекту. Такие спорткомплексы уже есть в Нижней Пеше и Коткино. Здание из двух этажей, где первый этаж отведен большому игровому спортзалу, теннисной и тренажерной комнатам, двум душевым и помещениями для персонала, складским и хозяйственным комнатам.



Сотрудники ФОК в настоящий момент занимаются установкой и подготовкой к работе спортивного оборудования, а на днях сюда придут первые посетители.