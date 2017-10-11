В Архангельске начнут готовить управленцев в области туризма
Специалистов экономики туризма со следующего года будут готовить в архангельском Северном Арктическом университете.
В 2018 г в университете открывается новая образовательная программа для бакалавриата "Экономика и маркетинговое управление в туризме". Ее актуальность обусловлена перспективами развития внутреннего и выездного туризма, ростом активности предпринимательства и самозанятости в области туризма, а также потребностью в квалифицированных кадрах для управления на предприятиях туриндустрии региона.
Производственную практику для студентов планируют проводить на предприятиях туриндустрии региона, стажировки будут проходить в рамках международного сотрудничества с норвежским Арктическим университетом Тромсе и Лапландским университетом прикладных наук из Рованиеми (Финляндия). Это прекрасный шанс приобрести передовой опыт страны, которые никогда не испытывали проблем с туристической привлекательностью.
Планируется применять элементы дистанционного обучения для студентов из отдаленных от Архангельска пунктов. Выпускники бакалавриата могут поступать в магистратуру "Туризм в северном измерении".
Туризм в стратегии развития региона до 2030 г. определен как первоочередный приоритет, такой же как судостроение, машиностроение, лесоперерабатывающий комплекс и транспорт. В концепции развития туризма отмечено, что тормозит развитие туризма недостаточная квалификация кадров.
Новая программа даст возможность формировать и развивать у студентов экономические знания. С их помощью можно будет использовать маркетинговые инструменты для исследования, сегментации рынка, разработки новых проектов для повышения турпривлекательности региона. На образовательную программу правительство республики возлагает больше надежды.
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