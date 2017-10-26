В лесах Сыктывкара можно начать развивать необычный туризм

В глухих лесах тайги заблудиться проще простого. Но в Коми можно наткнуться на людей, которые здесь живут. Например, в лесу под Сыктывкаром стоит избушка, в которой периодически живет отшельник.



Хозяин избушки - охотник. Свое жилище он возвел 7 лет назад, а также баню и другие хозяйственные постройки. В нескольких метрах от дома есть речка, а возле дома кострище для приготовления горячей пищи. В его окрестностях еще 3 избушки. Первая построена в 1982 г.



С едой проблем нет, так как вся она – подарок леса. Сейчас довольно холодно, поэтому ничего не портится даже без холодильника. Живет охотник здесь не постоянно, а только в свободное время. Например, на Новый год, на День рождения, а жену привозит на 8 марта.



В избушке есть все необходимое: запасы продовольствия, посуда, печка, большая кровать, дровник, аккумулятор для освещения.

Иногда в дом приходят случайные грибники или ягодники, но специально никто добраться не может, так как от дороги по лесным тропинкам сюда нужно идти не менее двух часов. По этой же причине хозяин не боится быть ограбленным. Но бывает и такое, что приходят, устраивают распитие спиртных напитков, мусорят и не убирают за собой.



В избушке охотника уже перебывала вся его семья, а с некоторыми он здесь остается на несколько дней. Печка и баня - все, что нужно для комфортного отдыха на природе. Но сам отшельник признается, что понять это трудно, а описать словами невозможно. Чтобы почувствовать всю прелесть такой жизни, нужно ее прожить.



У охотника есть разрешение на охоту, поэтому в сезоне он имеет право добывать бобра и других животных. Вкус у большинства из них специфический, но естественный. Отшельник уверен, что туристам в Коми нужно предлагать именно такой вид отдыха, потому что это большая редкость.