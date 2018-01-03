Кемпинг для наблюдения за северным сиянием в 50 км от Мурманска забронирован до конца зимы

Мурманская область >> Туризм >> 03.01.2018

Во всех домиках кемпинга прозрачные стены и потолок для наблюдения за северным сиянием. Особенно они востребованы среди азиатских туристов, которые забронировали домики до конца зимы.

Охота за северным сиянием с каждым годом становится более популярным видом отдыха в регионе. Ранее он был развит только в соседней Финляндии, и только сейчас мурманчане решили позаимствовать опыт у западных коллег. Кемпинг рассчитан на зарубежных туристов. За северным сиянием охотиться можно в автобусных турах, пеших походах, но не факт, что его удастся увидеть во всей красе.

Идея создания кемпинга "Aurora Village" в том, чтобы у людей была возможность наблюдать за небом в комфортных условиях, а не мерзнуть на улице часами в ожидании чуда. Это возможность воссоединиться с природой, оценить застывшую красоту, наблюдая за волшебным явлением.

В 2017-2018 гг. были построены 6 иглу из ПВХ с 30% открытой площадки. Внутри домика спальные места, вода горячая и холодная, центральное отопление. За основу иглу взяли традиционное жилье эскимосов, поэтому строения кажутся хрупкими и холодными. Но даже в период лютых морозов там тепло и уютно. В этом году дополнительно построят столовую с саамской кухней.

Создатели достопримечательности надеются туристов не разочаровать, а по наблюдениям в прошлом сезоне, каждый третий вечер можно было видеть и фотографировать полярное сияние. К сожалению, увидеть северное сияние удается не всем, и гарантировать, что турист его, увидит во время своего приезда, никто не может. Если же туроператоры дают такое обещание, верить им не стоит – это обман. Видимость зависит от множества погодных факторов, в том числе от тумана и облачности, которые полностью закрывают от людей волшебное зрелище.

 





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