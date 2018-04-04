Российско-норвежская экспедиция вернулась с путешествия по полуострову Канин

Длился поход 12 дней, за которые участники международной команды преодолели 650 км на кайтах. На днях они вернулись в Архангельск и рассказали о своих впечатлениях и планах.



Среди путешественников были российские экстремалы Е. Волков, А. Золотарев, Р. Ельцов и норвежец Т. Серенсен. За счет участия последнего статус похода стал международным.

В с. Несь норвежцу подарили валенки, за что он был бесконечно благодарен местным жителем. Томас признался, что спорт для него - прекрасный способ пообщаться с людьми, независимо от религии, национальности и языка. То, что норвежец не знал русского языка, не помешало ему без проблем пройти всю дистанцию. При этом российские коллеги на английском могли говорить лишь чуть-чуть.



Экспедиция не была простой. Ребятам приходилось ночевать в платках прямо на снегу, переносить лютые морозы и метели, чинить поврежденное оборудование. Во время похода кайтеры видели массу следов волков, росомах, песцов и лисиц.



Идея похода с кайтами (воздушными змеями), буксирующими лыжников по тундре, появилась 4 года назад. Российские кайтеры часто ездят в Териберку Мурманской области, но в Архангельской области на той же широте есть полуостров Канин, где подходящий равнинный рельеф. Туда ехать было ближе и более удобно. По пути путешественники наслаждались красотой арктической тундры со сверкающими льдами, снежной пустыней и полным отсутствием людей. В ближайшее время они собираются выложить фотоотчет о своем путешествии.



Возвратившись из арктического похода, ребята уже собираются в следующий. В 2019 г спортсмены планируют новую экспедицию, а Т. Серенсен намерен пригласить в поход своих скандинавских друзей, которых, наверняка, заинтересуют рассказы уже бывавшего в походе норвежца.