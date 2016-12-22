На новогодней ярмарке в Москве сувениры из Коми пользуются повышенным спросом туристов

Республика Коми >> Туризм >> 22.12.2016

В Москве на Пушкинской площади проходит традиционная новогодняя ярмарка "Волшебное путешествие в Рождество", где большой популярностью пользуется сувенирная продукция из Коми.

Здесь настоящая сказка из подсвеченных фигурок, домиков, елок и кукол в окружении светящихся деревьев. Между ними расположили павильоны, украшенные новогодними гирляндами, и выставили на продажу товары на любой вкус. Окошки в павильонах прозрачные, поэтому сувениры видно хорошо, пройти мимо нельзя, а заодно немного погреться и хорошо рассмотреть товар. В павильоне Коми представлены мордочки вязаных мишек С. Туровой, рукавички и шапки с изображением оленей и солярным орнаментом Я. Васильченковой, подвески из латуни и бронзы И. Самохвалова и мн. др.

Товары из Коми люди любят и охотно покупают как для родственников, так и на подарки коллегам по работе. Чтобы было легче ориентироваться иностранным туристам, ценники переведены и на русский, и на английский, и даже на китайский язык. Зимняя шапка стоит 800 - 2 тыс. руб., комплект шапка и шарф – 2,8 тыс. руб.

Куратор ярмарки А. Куракова признается, что Коми - единственный регион, представленный на площадке. Это объясняется тем, что еще в прошлом году организаторы отметили, что продукцию из Коми покупают многие, а иногда приходится заказывать дополнительные партии, потому что все раскупают. Особенно она пользуется спросом у иностранцев, которые видят в ней что-то аутентичное и фольклорное.

Купить праздничные сувениры можно со скидкой, на которую могут рассчитывать ветераны ВОв. Кстати, им эти сувениры могут просто подарить, а расходы за такие новогодние подарки берут организаторы, поэтому на кошельке мастеров подобная благотворительность не отражается.





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