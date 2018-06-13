Турслет "Дорогами отцов-героев" стартовал в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Туризм >> 13.06.2018

11 команд начали поход-кросс от Обелиска Победы к месту слета у озера Васькино. Участникам туристического слета понадобиться два дня за осуществление задуманного. Им пришлось взять с собой довольно тяжелое снаряжение, чтобы разбить палаточный лагерь. Всего они должны были пройти 17 км.

Директор Центра арктического туризма М. Арбузов сообщил, что стартовавшие команды успешно справились с испытаниями. Но длинный пеший путь – это не единственное, чем они занимались в рамках слета. В первый день  они приняли участие в перетягивании каната, потом в творческом конкурсе "Приветствие команд".

Во второй день участники прошли полосы препятствий, соревновались в ориентировании на незнакомой местности. Заключительный этап слета - конкурс самодеятельности "Костер дружбы" также прошел при активном участии туристов, а после него прошло торжественное закрытие с награждением победителей.

Во время слета судейская бригада повела осмотр бивуаков команд на соблюдение требований и правил экологической культуры.

Турслет "Дорогами отцов-героев" проводился в Ненецком автономном округе 53-ий раз. Его организатор - Центр арктического туризма. В этом году за кубок победителя боролись 11 команд: "Гвардия", "Свои люди", "АппаратУра", "Салют", "Дети рабочих", "Севержилкомсервис", "Труд", "МФЦ-шечка", "Авиатор", "КоммерсантЪ", "Нефтяник". Все они представляют окружные предприятия, объединения, организации.

Поход-кросс первой преодолела команда" МФЦ-шечка", а в перетягивании каната лучшим был "Салют". Творческий конкурс приветствия выиграл "КоммерсантЪ", военно-спортивную полосу препятствий преодолел быстрее всех "Авиатор", а "АппаратУра" победила на этапе короткой полосы препятствий, а также в конкурсе "Костер дружбы".

По итогам прохождения этапов победителем стала команда "АппаратУра", "серебро" досталось команде "Труд", "бронза" - "Авиатору".





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