Страусами и рыбалкой собираются привлекать туристов в Коми

В рамках госпрограммы республики Коми по развитию культуры и туризма для расширения рамок въездного и внутреннего туризма в текущем году направят 14 млн руб.



Средства пойдут на развитие парка этнической культуры, где туристов ждет отдых на лоне природы и формирование экологической сознательности. Этот парк будет находиться в 56 км от столицы Коми.



Туристы уже в 2017 г. смогут посещать контактный зоопарк, ходить в походы с местными рыболовами или охотниками, совершать байдарочные туры "Яснэг – Ыб" и ознакомительные на ферму, где разводят страусов.



Многие районы Коми успешно используют эко-туризм. Например, он доступен на лосеферме в Якше, где люди имеют возможность пообщаться с животными.



Власти региона уверены, что традиционные векторы туризма могут быть инновационными, и каждый из них можно представить в интересной и необычной форме. Это можно показать в виде интерактивной или театрализованной программы, в том числе о жизни охотников "Тропа охотника".



Планируется создать в парке Финно-угорскую деревню по типу музея, где представят подворья финно-угорских регионов и стран, отражающие быт, культуру, историю, традиции. Реализацию проекта приурочили к 100-летию республики.



Сейчас власти Коми ведут переговоры с финно-угорскими государствами и областями РФ о возможном участии в строительстве этнопарка национальных жилищ, хозпостроек, аутентичных зданий. В проекте можно принять участие любыми способами, в том числе инвестициями. В настоящий момент к проекту подключились представители Марий-Эл и Венгрии, заинтересованные в том, чтобы их традиции и культура были известны за пределами своих регионов. Для развития туризма в Коми это направление выбрано целенаправленно и имеет ознакомительный и познавательных характер.