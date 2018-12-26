Фестиваль "Снеголед" попал в топ-200 лучших мероприятий России

Мурманская область >> Туризм >> 26.12.2018

Кировский фестиваль снежно-ледовой скульптуры признали одним из лучших в этом году. "Снеголед" вошел в топ-200 лучших событийных мероприятий России.

В 2019 г. он пройдет 21 - 27 января в экскурсионно-туристическом комплексе "Снежная деревня". Мастера приедут из всех уголков России и зарубежных стран, чтобы создать свои ледовые шедевры.

Финалом мероприятия станет шоу-конкурс "Бешеная Пила", на котором за 90 минут художники с помощью пил, других подручных инструментов, будут преображать глыбы льда в скульптуры прямо на глазах у зрителей.

Напомним, что в национальном календаре топ-200 всего представлено 4 события из  Мурманской области: "Снеголед", Саамские игры,  фестивали "Полярного дня" и "Терибрка. Новая жизнь".

Справка. Фестиваль снежно-ледовой скульптуры впервые прошел в 2011 г., и теперь проводится ежегодно. Он состоит из 2 этапов – в кировской "Снежной Деревне" и шоу-конкурс "Бешеная Пила", который в последние годы проводится в Апатитах. "Снеголед" стал местом притяжения туристов со всей России.





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