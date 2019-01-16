В Мурманске создана профессиональная организация «Арктические гиды»

Представителям туристического бизнеса Мурманской области предложили войти в ассоциацию "Арктических гидов", зарегистрированную и обозначившую цели. Развитие туротрасли должно проводиться цивилизованно и эффективно, и только вместе можно одолеть общие проблемы. На первом месте для ассоциации - обеспечение качества и безопасности туристам.



Директор туркомпании А. Городинский отметил, что есть вероятность, что китайский рынок на 80% уйдет под самих себя, а деньги будут оставаться китайских компаниях. Исключением могут стать рестораны. У туристов о Мурманской области нужно оставить хорошие впечатление, а пока этого нет, и имидж у региона не сложился.



Чтобы туристов стало больше, нужно работать на это общими силами. Об этом говорили представители туриндустрии, но конкретики никто так и не озвучил. Высокие слова на деле ничем не подкреплялись, поэтому смысл создания ассоциации "Арктических гидов" так и остался непонятным за исключением того, что качественные туристические услуги должны предлагаться одного высокого уровня всеми представителями туриндустрии региона.