В Вологду будут направлять туристов из Китая

Петербургские туроператоры готовы отправлять туристов в Вологодскую область. Такую возможность обсудили туроператоры регионов.



Специалисты туриндустрии обсудили формат сотрудничества между Ленинградской и Вологодской областями. В итоге был подписан договор о сотрудничестве. Согласно ему, "Луна-тур" будет встречать сотни китайских туристов в культурной столице и предлагать им посмотреть другие регионы России. Многие китайцы просто не знают, что им посмотреть, и в обязанности петербургских туропратовров будет входить ознакомление с вариантами. Помимо Вологды им будут предлагать маршруты в Кириллов и Великий Устюг, а также другие города.



Речь идет о небольших группах китайских туристов, в среднем по 20 человек. Иностранцам будут предлагать посмотреть достопримечательные места Вологодской области, музеи, расскажут об истории.



Туристы чаще стали выбирать Вологодчину, как место для посещения. В 2018 г. здесь побывали 237 тыс. человек, которые изначально приезжали в Санкт-Петербург. В 2014 г. этот турпоказатель был в 1,5 раза ниже.