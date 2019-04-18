В Северодвинске открыт конкурс "Народный экскурсовод"
В Северодвинске до 14 июня принимаю заявки от желающих предложить авторский экскурсионный маршрут. В настоящее время в конкурсе участвуют 6 человек, которые пока не представили готовый проект, занимаются сбором информации. Первой участницей стала С. Макарова, которая хочет рассказать о городе на основе биографии известных личностей, которые жили или были проездом в городе.
Стартовал конкурс "Народный экскурсовод" в апреле. Начальник отдела туризма горадминистрации Северодвинска Я. Заостровцева рассказала, что идей для маршрутов много, и все они пешие. Старый город в районе пр. Ленина и ул. Железнодорожной пропитан историей, а пр. Беломорский, ул. Республиканская и Профсоюзная - символы прошлого века, которые когда-то отражали жизнь г. Молотовск.
Конкурс решили объявить весной, с расчетом на то, что летом, в самый туристический сезон, по новым маршрутам можно будет водить гостей города. Старт работы экскурсоводов запланирован на 8 июля, а лучшим проектам обещают финансовую поддержку от администрации Северодвинска.
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