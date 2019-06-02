Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

Интерьер поезда оформлен в стилистике "Николаевского экспресса", а проехаться в новинке можно за 420 руб.



Ретропоезд начал ежедневно курсировать с 1 июня маршруту Сортавала – Маткаселькя и обратно. График составлен с учетом расписания "Ласточки" из Санкт-Петербурга. Состав отправляться в 10:40, прибывает в 11:35, обратно отправляется в 17:30.



Запуск поезда скажется на популяризации объекта. Парк сможет принять больше туристов, для которых добираться до парка стало максимально удобно. Ретропоезд приезжает прямо в парк "Рускеала", поэтому не приходится ехать на автобусах. Кроме того, поездка в стильном поезде сама по себе является частью развлекательной программы.



Запуск поезда стал возможен после восстановления 2,5 км пути, ремонта платформы на ст. "Сортавала", восстановления поворотного круга веерного локомотивного депо.



Справка. "Рускеала" - памятник природы, истории горного дела. Добытый здесь мрамор использовался в облицовке Исаакиевского собора, Мраморного и Зимнего дворцов, Казанского собора, Михайловского замка.



В прошлом году парк посетили 300 тыс. туристов.