Ретропоезд начал курсировать между Сортавалой и горным парком "Рускеала"

Республика Карелия >> Туризм >> 02.06.2019

Интерьер поезда оформлен в стилистике "Николаевского экспресса", а проехаться в новинке можно за 420 руб.

Ретропоезд начал ежедневно курсировать с 1 июня маршруту Сортавала – Маткаселькя и обратно. График составлен с учетом расписания "Ласточки" из Санкт-Петербурга. Состав отправляться в 10:40, прибывает в 11:35, обратно отправляется в 17:30.

Запуск поезда скажется на популяризации объекта. Парк сможет принять больше туристов, для которых добираться до парка стало максимально удобно. Ретропоезд приезжает прямо в парк "Рускеала", поэтому не приходится ехать на автобусах. Кроме того, поездка в стильном поезде сама по себе является частью развлекательной программы.

Запуск поезда стал возможен после восстановления 2,5 км пути, ремонта платформы на ст. "Сортавала", восстановления поворотного круга веерного локомотивного депо.

Справка. "Рускеала" - памятник природы, истории горного дела. Добытый здесь мрамор использовался в облицовке Исаакиевского собора, Мраморного и Зимнего дворцов, Казанского собора, Михайловского замка.

В прошлом году парк посетили 300 тыс. туристов.





Рекомендуем по теме:

Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

Дополнительные поезда соединят Санкт-Петербурга, Череповец и Вологду

Концепция развития горного парка "Рускеала" была представлена главе Карелии

Поезд из 25 вагонов впервые был запущен по маршруту Санкт-Петербург-Мурманск

Ruskeala Symphony собрал 6 тыс. гостей

Мичуринский парк Сыктывкара изменит лицо


Власти Сыктывкара планируют закрыть разработку песчаного карьера

В Архангельске проходит Большой Пасхальный фестиваль

Совет депутатов лишился кворума

36 млн руб. направят на реконструкцию дорог Лахденпохского района

Белые ночи начались в Мурманске

Эффективное лечение рака печени в Израиле

В водах Архангельска на смену буксирам пришли теплоходы
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета