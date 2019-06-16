На острове Валаам завершаются работы по реставрации Зимней гостиницы

Обновленное здание будет готово к декабрю.



В Валааме реставрируют Зимнюю гостиницу при монастыре. Начальник Управления охраны объектов культурного наследия Карелии Ю. Алипова рассказала, что с 2015 г. на острове проводятся ремонтные работы для создания духовно-просветительского центра. Эта реставрация проводится по поручению президента России В. Путина.



В Сортавале возведено 2 дома для переселенцев с Валаама. 60 человек, ранее проживавших в здании, переедут в квартиры, и 56 из них уже получили новое жилье.



Напомним, что в мае 2016 г. в историческом здании гостиницы случился пожар, и частично произошло обрушение крышами на 300 кв. м. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге - сотрудника монастыря. После этого финансовыми силами самого монастыря началось восстановление Зимней гостиницы, которая была возведена в XIX в. и считается объектом культурного наследия федерального уровня.



Кстати, поджоги религиозных объектов их сотрудниками не такая редкость. Подобный случай несколько лет назад произошел в Казани, когда пострадал недостроенный Храм всех религий.