На острове Валаам завершаются работы по реставрации Зимней гостиницы

Республика Карелия >> Туризм >> 16.06.2019

Обновленное здание будет готово к декабрю.

В Валааме реставрируют Зимнюю гостиницу при монастыре. Начальник Управления охраны объектов культурного наследия Карелии Ю. Алипова рассказала, что с 2015 г. на острове проводятся ремонтные работы для создания духовно-просветительского центра. Эта реставрация проводится по поручению президента России В. Путина.

В Сортавале возведено 2 дома для переселенцев с Валаама. 60 человек, ранее проживавших в здании, переедут в квартиры, и 56 из них уже получили новое жилье.

Напомним, что в мае 2016 г. в историческом здании гостиницы случился пожар, и частично произошло обрушение крышами на 300 кв. м. Полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге - сотрудника монастыря. После этого финансовыми силами самого монастыря началось восстановление Зимней гостиницы, которая была возведена в XIX в. и считается объектом культурного наследия федерального уровня.

Кстати, поджоги религиозных объектов их сотрудниками не такая редкость. Подобный случай несколько лет назад произошел в Казани, когда пострадал недостроенный Храм всех религий.





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