Заонежье и Петрозаводск исследуют с целью поиска новых турмаршрутов

Республика Карелия >> Туризм >> 20.07.2019

Изучение территорий проводится преимущественно на воде в рамках международной программы, которую финансируют ЕС, Россия и Норвегия.

С этого года по 2021 г. Петрозаводск станет участником новой международной программы по изучению возможностей открытия турмаршрутов "Interreg Регион Балтийского моря". Проект программы включает исследование Петрозаводска и Заонежья. Участниками программы стали Петрозаводск, Информационный турцентр Карелии, администрация Великогубского поселения.

Ключевые цели проекта - изучение спроса, предложений для местного населения, гостей региона. Специалисты ищут возможность создать туристические маршруты для путешествий по земле и воде. Также необходима разработка рекомендаций органам местного самоуправления по планированию пространства созданию информационных ресурсов для российских и иностранных туристов.

Карелия ассоциируется с озерами, реками и лесами, поэтому акцент делается на экологических маршрутах по живописной местности. В настоящий момент туристам есть, что предложить, но этого мало, учитывая планы республики на повышение туристической привлекательности региона.





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