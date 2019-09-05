В Мурманске откроют туристический инфоцентр

Задача организации - активное продвижение информации о красоте, жизни, возможностях и потенциале Кольского Севера.



ТИЦ призван объединить в единую сеть разрозненные ведомственные и городские инфоцентры в области туризма. Структура будет механизмом продвижения региона на туристический внутренний и внешний рынки, будет работать не по стандартной схеме справочного бюро, а выполнять обязанности маркетингового центра. В центре можно будет получить информацию об экскурсионных маршрутах, программах в области северного туризма.



Аналогичные структуры работают давно, но в Мурманске их до сих пор нет. Теперь на первом этаже центра "Арктика" можно получить информацию разного рода, побаловать себя арктическим меню.



Глава региона А. Чибис отметил, что туриндустрия Мурманской области ставит целью показать природные красоты, культуру Заполярья. Это важная отрасль экономики и возможность самореализации для талантливых активных людей, особенно в маленьких населенных пунктах, где трудно найти работу, а теперь возможно.