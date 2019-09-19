В НАО обсудили развитие северного гастрономического туризма

В округе завершился гастрофестиваль TUNDRA, и его последним мероприятием стало обсуждение в рамках конференции тенденций северного гастрономического туризма.



Участники обсуждали вопросы оформления кафе и ресторанов, моду на локальные продукты, заготовку и переработку дикоросов, экспорт, развитие местного рынка, появление в округе своей франшизы.



Фестиваль, мастер-классы, мероприятия дали толчок развитию новых бизнес-идей. Руководитель проекта "Чайная высота" составил для региона чайный купаж, придумал рецепт мороженого с грибами и северными ягодами. Этот проект уже продолжен силами местного предпринимателя.



Флорист А. Поляшов рассказал как использовать природные материалы в интерьере, Н. Подерягин, шеф-повар ресторации Bjorn, рассказал о тенденции моды на север, организовал тематический ужин во "Фрегате в Пустозерске", показав как использовать дикоросы в производстве.



Организаторы TUNDRA считают, что гастротуризм в НАО имеет высокий потенциал, дает возможности для развития МСБ турсферы, сопутствующих услуг. TUNDRA пополнит календарь ежегодных событий округа.

