Арт-парк "Таинственный лес" открылся под Кировском

Мурманская область >> Туризм >> 22.12.2019

Вчера в предгорье Айкуайвенчорра под Кировском начал работу "Таинственный лес". Это парк, в котором совмещена оригинальная иллюминация, ленд-арт, художественные образы, музыка.

Посетителей в этом году ждут новые локации. По сравнению с прошлогодним вариантом стало больше звука и света.

В этой местности находится единственный за полярным кругом ботсад с тропическими растениями, а также самый северный монастырь в мире. "Таинственный лес" – это локация совершенно иного типа. Вечером она похожа на другую планету, объекты на которой принимают причудливую форму, а дивная подставка создает эффект сюрреализма. Снег, горки, ледяные скульптуры, северная природа превращаются в нечто таинственное. Посетители признаются, что ощущают себя космонавтами, а некоторые сравнивают площадку с локациями из фильма "Аватар".

Над созданием парка организаторы работали 3 месяца. Сейчас площадку в день могут посетить около 300 человек.

Также в Кировске открылась "Снежная деревня", а накануне ее посетил губернатор Мурманской области А. Чибис с коллегами.





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