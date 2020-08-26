В НАО проверили информацию рыбаков о наличии промышленных тралов в Печорской губе

Данные спутниковой навигации эту информацию опровергли, о чем сообщил глава профильного ведомства НАО Альберт Чабдаров.



Окружные рыбаки рассказали губернатор НАО Ю. Бездудного в соцсетях, что на Печорской губе незаконно работают промышленные тралы. Глава региона отдал распоряжение проверить эту информацию. В этом месте на губе невозможно вылавливать рыбу тралами, так как там слишком мелко.



Чабдаров сообщил, что связался с погрануправлением, которое имеет в распоряжении специальные инфосистемы, которые используя спутники, могут определить, где находятся конкретные корабли. Никаких кораблей эта инфосистема не обнаружила. В рамках рейда на территорию природного заказника «Паханческий» частично обследовали акваторию Баренцева моря. На вертолете контролеры пролетели над Печорской губой, сделали снимки для доказательства того, что тралов, вылавливающих в промышленных объемах семгу, там нет.



Но дыма без огня не бывает, потому что рыбаки тралы видели, а спутниковая навигация показала, что в этом месте вообще нет никаких судов, чего быть не может.