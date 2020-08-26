В НАО проверили информацию рыбаков о наличии промышленных тралов в Печорской губе

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 26.08.2020

Данные спутниковой навигации эту информацию опровергли, о чем сообщил глава профильного ведомства НАО Альберт Чабдаров.

Окружные рыбаки рассказали губернатор НАО Ю. Бездудного в соцсетях, что на Печорской губе незаконно работают промышленные тралы. Глава региона отдал распоряжение проверить эту информацию. В этом месте на губе невозможно вылавливать рыбу тралами, так как там слишком мелко.

Чабдаров сообщил, что связался с погрануправлением, которое имеет в распоряжении специальные инфосистемы, которые используя спутники, могут определить, где находятся конкретные корабли. Никаких кораблей эта инфосистема не обнаружила. В рамках рейда на территорию природного заказника «Паханческий» частично обследовали акваторию Баренцева моря. На вертолете контролеры пролетели над Печорской губой, сделали снимки для доказательства того, что тралов, вылавливающих в промышленных объемах  семгу, там нет.

Но дыма без огня не бывает, потому что рыбаки тралы видели, а спутниковая навигация показала, что в этом месте вообще нет никаких судов, чего быть не может.





Рекомендуем по теме:

В июле откроется новый ФАП в Минькино

Система навигации "Гонец" мешает работе мурманских промысловиков

Новый ФАП построен в Спасской Губе

Глава Карелии посетил концерт национального ансамбля "Кантеле"

Печорскую семгу нельзя выращивать искусственным путем

В Печоре осужденных научили печь булочки


Эжвинский суд помог Сыктывкаре вернуть деньги за сорванный отпуск

В Коми вернулись к строительству ГЭС на Кажимском водохранилище

Внедрение дизайн-кода в Архангельске выходит на финишную прямую

Колледж в Карелии направит 16 млн руб. на создание доступной среды обучения

С начала года в бюджет НАО поступило 11,1 млрд руб.

В августе безработные родители НАО могут получать по 3 тыс. руб. на ребенка

Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета