Охотникам предлагают приобрести разрешения на добычу бурого медведя, выдры и рыси

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 26.08.2021

В Департаменте природных ресурсов НАО не состоялась жеребьевка по распределению разрешения на добычу выдры, рыси и бурого медведя из-за малого числа заявлений от охотников. Все разрешения на добычу этих зверей в осенне-зимний охотничий сезон остались свободными.

Подавая заявления надо платить госпошлину 650 руб., сбор 3 тыс. руб. на бурого медведя, 450 руб. на рысь и 120 руб. на выдру. Возможно, именно денежные вложения отпугнули охотников. Как далее будут распределяться разрешения на охоту, пока не понятно. Возможно, их просто раздадут всем подавшим заявления.

Форма заявления, реквизиты есть в Департаменте природных ресурсов НАО и на официальном сайте (раздел «Информация для охотников»).

Охота в осенний сезон на бурого медведя уже началась 1 августа и закончится 30 ноября, а весенний сезон стартует 21 марта 2022 г. и продлится до 10 июня. Охота на выдру разрешена с 1 октября до 28 февраля 2022 г., на рысь - с 15 октября до 28 февраля 2022 г. Без разрешений охотиться на территории округа запрещено.





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