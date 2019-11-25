В Сыктывкаре состоялся бизнес-завтрак с предпринимателями

Республика Коми >> Бизнес >> 28.05.2021

По случаю Дня предпринимательства "Мой бизнес" в Коми собрал представителей бизнеса на завтрак для обсуждения возможности развития бизнеса, трудностей предпринимателей во время пандемии, меры поддержки бизнесменов в регионе. На мероприятии побывали предприниматели всех отраслей бизнеса (туризм, консалтинг, производство, сфера услуг).

Глава центра "Мой бизнес" С. Жеребцов поделился итогами работы в первом полугодии, обсудил развитие турсферы Коми, рассказал о запуске услуг в режиме единого окна для инвесторов. Центр взял на себя функцию УК Арктической зоны региона и с начала 2021 г. ведет работу по открытию в Воркуте своего офиса.

С начала года 18 компаний завершили сертификацию продуктов, 11 находятся в работе. Продолжается включение региональных соцпредприятий в федеральный список. 49 предпринимателей включены в перечень. Организованы международная турвыставка "MITT", выставка художественных народных промыслов "Ладья" и еще одна планируется на декабрь с целью развития туристической деятельности в республике.





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