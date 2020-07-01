Житель Кенозерья нашёл в огороде древний артефакт

Архангельская область >> Культура >> 01.07.2020

Неожиданную находку сделал житель п. Усть-Поча А. Аникиев. В своем огороде он обнаружил оружие древнего человека - наконечник дротика или копья. Ориентировочно находка относится к периоду неолита, т. е. 4–3 тыс. лет до нашей эры.

Замдиректора по науке Соловецкого музея-заповедника, археолог А. Мартынов считает, что находка очень ценная. Ее будут изучать, а потом предадут в Кенозреский национальный парк.

А. Аникиев предполагает, что артефакт попал на его огород в начале 90-х годов прошлого века, когда в поселке решили разобрать ферму у озера. Землю оттуда приходилось вывозить, в том числе на огороды местных жителей. Так предмет оказался вдалеке от водоема, а стоянки древних людей были именно у воды. Кроме того, находка была обнаружена не на большой глубине, что подтверждает догадки Аникиева.

Важно, что местные жители понимают ценность таких находок. Благодаря им в местном музее появится еще один экспонат, а наконечников стрел в археологическом собрании мало. Состояние артефакта хорошее, на нем видны следы обработки камня. Предмет  целый, есть скол только на месте крепления  к копью.

 





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