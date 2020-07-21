В Карелии начинаются съемки детского художественного фильма «Там, где мечтают медведи»
Фильм снимут в рамках проекта «Киноуроки в школах России».
На набережной Онежского озера 25 июля презентуют проект «Киноуроки в школах России». Будет снят детский художественный фильм, в котором на роли первого и второго плана, массовые сцены пригласят учащихся и студентов образовательных учреждений Карелии, занимающихся в театральных кружках, студиях. Также пригласят активных участников движения школьников, профессиональных артистов Национального театра, «Творческой мастерской».
Фильм для старшеклассников затрагивает тему экологии. Сопродюсеры картины - воспитанники детсадов и школьники Петрозаводска. Школьники, педагоги, родители целый год собирали вторсырье. К акции подключились министерства, горадминистрация Петрозаводска, государственные учреждения. Все вырученные средства направлены в фонд создания картины. Финансовую помощь оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group.
Съемки фильма пройдут в Петрозаводске, Сортавальском районе до 27 июля.
В проекте принимают участие все регионы России. В планах проекта создание 99 короткометражных игровых кинофильмов.
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