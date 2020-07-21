В Карелии начинаются съемки детского художественного фильма «Там, где мечтают медведи»

Республика Карелия >> Культура >> 21.07.2020

Фильм снимут в рамках проекта «Киноуроки в школах России».

На набережной Онежского озера 25 июля презентуют проект «Киноуроки в школах России». Будет снят детский художественный фильм, в котором на роли первого и второго плана, массовые сцены пригласят учащихся и студентов образовательных учреждений Карелии, занимающихся в театральных кружках, студиях. Также пригласят активных участников движения школьников, профессиональных артистов Национального театра, «Творческой мастерской».

Фильм для старшеклассников затрагивает тему экологии. Сопродюсеры картины - воспитанники детсадов и школьники Петрозаводска. Школьники, педагоги, родители целый год собирали вторсырье. К акции  подключились министерства, горадминистрация Петрозаводска, государственные учреждения. Все вырученные средства направлены в фонд создания картины. Финансовую помощь оказал лесопромышленный холдинг Segezha Group.

Съемки фильма пройдут в Петрозаводске, Сортавальском районе  до 27 июля. 

В проекте принимают участие все регионы России. В планах проекта создание 99 короткометражных игровых кинофильмов.





Рекомендуем по теме:

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

К. Зайцев снимется в Архангельске в новом фильме

В Архангельске идут съемки художественного фильма

Е. Кончаловский снимает фильм в Лахденпохском районе Карелии

Фильм о Соловецкой школе юнг снимут в Поморье

Показ фильма о путешественнике С. Дежневе "Великий Северный Путь" состоится в Петрозаводске


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.

Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса

Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet

Музейное объединение НАО выиграло 1 млн руб. в конкурсе грантов

Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик

Сотрудники окружных предприятий научатся повышать производительность труда
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета