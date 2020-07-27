М. Ширвиндт приехал в Карелию для съемок нового шоу

В республику приехал тележурналист М. Ширвиндт, известный как ведущий развлекательных шоу "Дог-шоу "Я и моя собака", программы "Хочу знать" и мн. др. Сейчас он работает над авторским проектом, продвигает гастрономический блог "Съедобное-несъедобное" для одноименного Youtube-канала.



Это фуд-блог и тревел-блог – шоу о путешествиях, кухне народов в разных стран. Михаил дает советы по выбору ресторанов, кафе, дает оценку работе шеф-поваров, помогает в незнакомом городе выбрать качественные заведения ощепита.



Новый выпуск свей программы Ширвиндт решил снять в Карелии, на острове Кижи. Это популярное туристическое место, которые привлекает не только домами деревянного зодчества. Здесь есть свои традиции в кухне, о которых Михаил постарается рассказать зрителям и дать им свою оценку. Сотрудники музея во всем способствовали проведению съемок, принимали участие в трапезах, рассказали, как было принято принимать пищу несколько веков назад, и насколько изменилось содержание праздничного стола сегодня.