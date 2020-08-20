Делегация НАО примет участие в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 20.08.2020

В 2020 г. регион на выставке представят 22 человека: мастера декоративного и прикладного творчества, артисты ансамбля  "Маймбава" и исполнители ненецких песен.

Выставка пройдет 23 - 27 сентября в московском Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».

Представители Ненецкого округа будут представлять свое творчество в конкурсах на лучшую региональную экспозицию, лучший нацкостюм "Полярный стиль", лучшее произведение народного искусства и танцевальное и музыкально-песенное творчество.

"Сокровища Севера" — традиционное мероприятие, ежегодно собирающее представителей коренных народов Севера, Дальнего Востока и Сибири. Выставка включает:

- насыщенную культурную программу с презентацией работ мастеров, художников;

- дегустацию блюд и экопродуктов Севера;

- дефиле этномоды;

- концертную программу коллективов народов Севера.

Участники делятся уникальной культурой, жизненным укладом, бытом - неотъемлемыми частями духовного многонационального наследия.

Поездку делегации НАО в Москву профинансировали в рамках госпрограммы по сохранению и развитию коренных народов Севера.

Выставка  организована компанией "Абориген Экспо Тур".





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