Делегация НАО примет участие в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера»
В 2020 г. регион на выставке представят 22 человека: мастера декоративного и прикладного творчества, артисты ансамбля "Маймбава" и исполнители ненецких песен.
Выставка пройдет 23 - 27 сентября в московском Конгрессно-выставочном центре «Сокольники».
Представители Ненецкого округа будут представлять свое творчество в конкурсах на лучшую региональную экспозицию, лучший нацкостюм "Полярный стиль", лучшее произведение народного искусства и танцевальное и музыкально-песенное творчество.
"Сокровища Севера" — традиционное мероприятие, ежегодно собирающее представителей коренных народов Севера, Дальнего Востока и Сибири. Выставка включает:
- насыщенную культурную программу с презентацией работ мастеров, художников;
- дегустацию блюд и экопродуктов Севера;
- дефиле этномоды;
- концертную программу коллективов народов Севера.
Участники делятся уникальной культурой, жизненным укладом, бытом - неотъемлемыми частями духовного многонационального наследия.
Поездку делегации НАО в Москву профинансировали в рамках госпрограммы по сохранению и развитию коренных народов Севера.
Выставка организована компанией "Абориген Экспо Тур".
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