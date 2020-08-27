Фестиваль уличных театров стартует в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 27.08.2020

Сегодня в Архангельске откроется XXVI Фестиваль уличных театров, который продлится 3 дня. Открытие состоится на площади у театра драмы в 19.30. В этом году зрители на все события должны предварительно регистрироваться.

Фестиваль в Архангельске проводится 30 лет и проходит в июне. Но в 2020 г. пришлось перенести событие на позднее время из-за эпидемии коронавируса. При входе нужно предъявить распечатанный билет или с телефона. Посещение фестиваля возможно только в масках. Если их нет, можно будет взять на входе.

Фестиваль проходит без международного участия, так как когда мероприятие организовывалось, границы полностью были закрыты. По этой причине участникам фестиваля стали только российские театры и коллективы из разных уголков страны.  Среди участников этого года уличный оркестр «Пакава Ить» из Москвы, праздничный оркестр «Опа!» из Санкт-Петербурга, театр «Комик-трест» из Санкт-Петербурга, «Театр вкуса» из Москвы и мн. др. Они представят программы, спектакли, шоу для взрослых и детей.





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