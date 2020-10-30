Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса
Из-за пандемии съемки сериала «Баренцево море» отложены до весны 2021 г.
Кинокомпания «Стар Медиа» в октябре планировала снять в Североморске и Мурманске кадры военного северного города. Эпидемиологическая обстановка не дала киношникам приступить к работе. На Севере предполагалось снять лишь небольшую часть кадров, основные съемки были запланированы в других регионах. Компания не исключает возможность переноса сроков съемки основного блока в Мурманскую область.
Сюжет сериала «Баренцево море» закручен между Е. Солей (Е. Вилкова) и С. Сабурова (П. Трубинер), которые должны спасти порт от диверсантов. Действие разворачивается в 1944 г. По информации завербованного немецкого агента запланирован диверсионный акт в арктическом порту, через который СССР получает необходимую помощь от союзников. Остросюжетный боевик является продолжением сериала «Черное море», вышедшего на экранах в апреле.
В октябре проект стал победителем 29 Открытого фестиваля кино СНГ, Литвы, Эстонии, Латвии «Киношок» в Анапе.
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