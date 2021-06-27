В Мурманском художественном музее откроется выставка «Морская стихия"

Мурманская область >> Культура >> 27.06.2021

2 июля в Мурманском художественном музее откроется выставка из фондов музея «Морская стихия…». Каждый, кто любит море, кому нравится погружаться с аквалангом или просто поплавать и любоваться закатом на берегу, найдет здесь для себя что-то интересное.

Море - самая непредсказуемая стихия в мире. Характер моря может быть спокойным, а может быть буйным. В экспозиции представят работы, которые отображают и то, и то.

Выставка будет работать 2 месяца, до 29 августа в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» по адресу ул. Софьи Перовской, 3.
Также художественный музей откроет 1 июля выставку «Автопортрет. Живопись и графика из собрания музея» из графики и живописи фондовой коллекции.

Каждая картина - взгляд художника со стороны на себя. Художник познает себя и сопоставляет с другими, ищет свое место в общественной среде. Исходя из поставленной задачи, он пользуется изобразительно-выразительными средствами: мимикой лица, экспрессией взгляда, жестами, позами, силуэтами фигуры.

Экспозиция будет открыта в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея».





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