Художественная экспедиция проекта «Леса России» представила свои этюды

В Архангельск вернулась 4-я художественная экспедиция от Академии акварели С. Андрияки в рамках проекта «Леса России».



Это художественный проект ФА лесного хозяйства, Академии С. Андрияки, призванный популяризовать богатство российского леса с помощью изобразительного искусства. Художники в лесных регионах создают тематические работы, посвященные лесу.



Встреча с участниками этой экспедиции прошла в художественной школе №1. На встречу пришли педагоги, студенты Архангельского колледжа культуры.



Молодые художники академии на мини-выставке представили свои эскизы Голубино и Антониево-Сийского монастыря, леса Боброво, Вайново, которые они рисовали 9 дней.



Архангельские коллеги оценили работы юных художников и технику исполнения. В художественных экспедициях участвуют лучшие студенты Академии акварели. В этот раз 5 студентов 2-го и 3-го курсов ездили рисовать лес. Мотивацией для них был тот факт, что работы увидят зрители в рамках выставки, которая будет путешествовать по регионам, в которых работал проекта «Леса России».

